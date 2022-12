Mininterior anunció que seguirán nombrando voceros de paz a integrantes de Primera Línea en Cali

El sector de Puerto Rellena, uno de los puntos de manifestación del oriente de Cali que fue epicentro de protestas y disturbios durante el Paro Nacional del 2021 , se convirtió durante este domingo en el espacio donde se desarrolló una audiencia pública nacional.

Durante el encuentro, en el que estuvo presente el Ministro del Interior, Alfonso Prada, los integrantes de la Primera Línea expusieron temas como: querer ser nombrados voceros de paz, garantizar la seguridad a quienes están amenazados para evitar recurrir al exilio y la conformación de una mesa de víctimas.

Publicidad

"Queremos que nos permitan ser parte de esta construcción, ya sea utilizando los puntos de resistencia como territorios de paz y queremos presentarnos como voceros. Necesitamos que todos los capturados en el estallido social por haber ejercido su derecho a la protesta, estén con sus familias. Está claro que nosotros podemos ayudar mucho", dijo Geovanny Rodríguez.

Mientras tanto, el ministro Prada manifestó que desea que todos los capturados de este grupo sean liberados y pasen las fiestas de fin de año junto a su familia. Advierte que muchos de ellos son campesinos, artistas y estudiantes.

Igualmente, que desde el Gobierno Nacional se seguirán nombrando voceros de paz, bajo las órdenes del presidente Gustavo Petro, para darle oportunidades dentro de la sociedad a estos jóvenes.

"Escuché a la comunidad y no hay un solo colombiano aquí presente en este evento en Cali, que no quiera ser un actor de la paz. Todos quisieran ser gestores y voceros y me voy con ese mensaje. Hay una sociedad que entiende que el camino hacia el progreso y la prosperidad, es un camino en el que todos tenemos que proscribir la violencia", dijo el ministro.

Publicidad

"Estoy en un sitio simbólico de la protesta del 2012, 2020 y 2021 y hablé de ello. Este gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, respeta como un derecho sagrado la protesta porque es la expresión de la libertad ciudadana y por ello es reflejo de dignidad. Ojalá siempre haya protesta porque ha generado los grandes cambios de la sociedad y he sido contundente diciendo que, también rechazamos la violencia en el entorno de la protesta. La deslegitima, la acaba, hace que la opinión no la comparta y obviamente no produce ningún tipo de transformación importante", agregó Prada.

El evento también contó con la presencia de senadores y representantes a la cámara.

Publicidad

Le puede interesar: 'El Camerino'