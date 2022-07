Mujer de 22 años, la nueva víctima mortal de las cirugías plásticas en Cali

Como Michelle Suárez Arcila, de 22 años, fue identificada la mujer que falleció en una clínica del sur de Cali, luego de que su estado de salud se complicara tras haberse sometido a una cirugía estética .

Relata su madre Adriana María Arcila que después de realizarse una lipoescultura y glúteos, al siguiente día el médico la envió para la casa y allí empezó a presentar molestias.

"Ella se me vino a empeorar como a las 12:00 de la noche y empecé a llamar a los anestesiólogos y ninguno me contestaba, hasta que a las 3:00 de la madrugada me contestó uno. A ella se le inflamó una nalguita, sentía mucho dolor y se me desmayó como siete veces. A lo último se me estaba quedando", dijo la mujer a Blu radio.

Relata con desconsuelo y desesperación que el dolor que vivió su hija era insoportable, además que se presentaron algunas irregularidades en todo el procedimiento al que se sometió su hija.

"Yo no estaba de acuerdo que se operará con él porque yo lo veía como muy inexperto. La entendió por teléfono, no la vio personalmente y le mandó unos exámenes y no le mandó electros. A ella le dieron tres infartos", agregó la madre de la víctima pidiendo justicia.