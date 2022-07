Mujer se sometió a cirugía estética con un odontólogo y terminó con el rostro desfigurado

Elielma Carvalho Braga, una mujer de 37 años de Brasil vive un calvario en vida por culpa de una cirugía estética que se realizó en el 2020 . Según la mujer, se pensaba realizar una alectomía para así poder adelgazar su nariz.

Ella contactó a través de una página web a Igor Leonardo, quien le aseguró ser un cirujano plástico. Después de unos días de realizar la cirugía, Braga empezó a notar cambios en su cara y a sentir fuertes dolores, lo que encendió las alarmas y a hablar nuevamente con él.

“Mi cara comenzó a arder. Al día siguiente estaba lleno de ampollas, como si fuera una quemadura (…) Es tanta punzada que hasta tengo un trauma. En la cirugía [de reparación], tuve que dilatarme la nariz. No había anestesia y yo gritaba de dolor”, contó ella al medio local G1 de Brasil.

Tiempo después la mujer conoció que el hombre era un dentista. En Brasil, el Consejo Federal de Odontología prohibió que las personas ligadas a este campo tuviesen la potestad para realizar una alectomía, a pesar de que en algunos casos sí puedan realizar cirugías en el rostro.

Según el medio G1 , la mujer decidió demandar al odontólogo por el mal procedimiento y le acusa por daños morales. Igor Leonardo asegura que no se equivocó en el procedimiento y lo que sucedió fue una negliencia por parte de la paciente y un síndrome desarrollado después del uso de medicamentos, que le provocó necrosis.

“Yo era muy sensible a su problema. Pagué los medicamentos y los tratamientos posteriores con otros colegas. Nunca la he dejado desamparada económicamente y he seguido de cerca su tratamiento post-mortem. Lamentablemente, los profesionales del área estamos sujetos a complicaciones que no son nuestra voluntad”, contó el especialista a G1.

Hasta ahora no se saba en qué punto se encuentra la demanda entre la mujer y su “cirujano”.

¿Qué es una alectomía?

Es una cirugía que se realiza en las alas de las fosas nasales con el fin de arreglar el problema de nariz ancha. De esta manera, el médico especializado regula el tamaño y dimensiones de la misma en el rostro, haciendo que estéticamente se vea mucho mejor.

