Investigan muerte de mujer tras someterse a una cirugía estética en Bucaramanga

Hellen Gelves Cristancho, de 32 años, murió tras permanecer 11 días en cuidados intensivos luego de que, según denuncia su familia, se presentaran problemas durante una cirugía estética practicada en una clínica de Bucaramanga .

“Mi esposa ayer fallece por una muerte cerebral que se origina por una cirugía estética que se practicó acá en Bucaramanga. En esa cirugía, aparentemente, hubo unas complicaciones que la llevaron a un coma inducido”, contó Jhon Jairo Carrascal, esposo de Hellen, en diálogo con Blu Radio.

La familia de la mujer indicó que están a la espera del dictamen forense de Medicina Legal para iniciar un proceso judicial contra la clínica, según los resultados de dicho informe.

“La explicación de la clínica que me dio el anestesiólogo, es que ella empezó a presentar una serie de complicaciones en la cirugía y que él empezó a ponerle medicamentos para recuperarla. La cirujana en plena cirugía le pregunta si puede continuar la operación o la para para estabilizarla, pero que le dice que siga”, agregó el familiar.

“Sin embargo el cirujano, al ver que la paciente estaba presentando ese cuadro, él decide parar y deja de operarla, le dice recupéremela (…) Después de 15 minutos le dice que puede continuar”, indicó.

La familia, pese a su dolor, busca explicaciones concretas y denuncia posibles irregularidades en dicho centro médico.

“El CTI me estaba haciendo las preguntas y me entero de que no es la única paciente que muere en esa clínica, mi esposa es la tercera paciente que muere en esa clínica, ahí es donde yo me pregunto si faltan más por morir para que las autoridades tomen acciones”, puntualizó.

Hellen Gelves era madre de dos niños de 10 y 3 años. Por ahora, sobre su caso, las autoridades sanitarias han dicho que esperan el reporte de Medicina Legal para pronunciarse.

