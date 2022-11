“No dar papaya”: el consejo del alcalde Maurice Armitage por inseguridad en Cali

El alcalde de Cali, Maurice Armitage, respondió a las recientes críticas que recibió por el robo a la esposa del exfutbolista uruguayo Alexis Viera.



“Lamento muchísimo porque si hay alguna persona que nos da ejemplo de valentía, es Viera”, manifestó Armitage.



Según el mandatario, pese a que vienen trabajando en mejorar la seguridad de Cali, es necesario que los ciudadanos prevengan los robos “no dando papaya”.



“En la calle traten de no dar papaya, sin anda en el carro no abra el vidrio en un semáforo, si va en la calle no hable por celular (…) La gente muy descuidadamente se pone a hablar en sitios donde no hay seguridad, donde no hay suficientes policías y se ponen a hablar por teléfono”, recomendó.



Además, argumentó que cada vez llegan más foráneos a Cali por cuenta del proceso de paz.



“Cali es una ciudad a la cual le llegan 189.000 víctimas, ya no es la capital del Valle del Cauca sino del suroccidente del país donde hay gente que llega sin ningún elemento para poder vivir y eso nos vuelve vulnerables”, explicó.



En ese sentido, prometió que seguirá trabajando desde la Alcaldía para tratar de “compensar esa arremetida de gente que nos llega dando empleo y estudio”.



Maurice Armitage descartó militarizar algunas partes de la ciudad y dijo que la respuesta a la delincuencia es dar empleo y estudio a los más necesitados.



“Hay mucha gente dedicada a que se vuelva pánico y militaricemos la ciudad, que no tiene por qué militarizarse, lo que tenemos que hacer es invertir más en la Policía, creer en la Policía, estoy seguro de que la Policía está haciendo un buen trabajo”, añadió.



Finalmente, sobre el caso concreto de Alexis Viera, el alcalde dijo que si el exfutbolista considera que necesita protección, se le dará.

Publicidad