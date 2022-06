"No he abusado sexualmente de nadie": padre Dagoberto Cárdenas sobre señalamientos en Cali

En los últimos días se han presentado fuertes acusaciones contra el padre Dagoberto Cárdenas, vicario para el servicio del desarrollo humano integral de la Arquidiócesis de Cali, por presuntamente haber abusado sexualmente de un menor de edad durante las manifestaciones del paro nacional. En medio de las protestas, inclusive, medió con los integrantes de la Primera Línea.

En redes sociales, incluso algunos medios de comunicación digitales, se señaló al arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve, de haber sacado del país a Cárdenas para protegerlo. Hoy, el padre responde a estos señalamientos asegurando que son falsos y están dañando su nombre.

"No he cometido ningún acto impropio, abuso sexual, ni mucho menos violación a persona mayor o menor de edad o personas vulnerable como se señala. Como creyente y sacerdote repudio por completo todo acto y toda tolerancia con el abuso o violencia física, psicológica, emocional y mucho menos sexual contra nadie", dijo Cárdenas.

El padre Dagoberto asegura que se encontraba en el exterior en una peregrinación que había programado desde el 2020 y por motivos de la pandemia no se había podido realizar.

"El arzobispo de Cali no me patrocinó dicho viaje, solo me concedió el permiso respectivo. Una vez regresé, libremente me presenté a las oficinas de la Arquidiócesis y a la delegación de protección de menores y personas vulnerables para ponerme a disposición de las autoridades civiles y eclesiásticas, de manera que se adelante la investigación respectiva", agregó.

En uno de los artículos se mencionan unas supuestas fuentes protegidas que fueron quienes señalaron al religioso del presunto abuso. El padre pide que interpongan la denuncia oficial ante las autoridades para que pueda adelantarse la investigación sobre él.

"Oficialicen la denuncia ante las autoridades civiles o eclesiásticas o que las realice el periodista que ha tenido conocimiento de los presuntos hechos, pues se desconocen los pormenores del presunto delito y las presuntas víctimas de los hechos de los cuales estoy siendo injustamente acusado", concluyó.