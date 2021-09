"No manden más a los muchachos inocentes a la guerra": madre de soldado muerto en Dagua, Valle

Una nueva tragedia enlutó al departamento del Valle del Cauca durante este viernes, 24 de septiembre, cuando un grupo de militares cayó en un campo minado en el corregimiento Río Blanco, zona rural del municipio de Dagua.

Los soldados se encontraban adelantando labores de capacitación con la comunidad para evitar que fueran víctimas de estos artefactos, sin pensar que serían ellos a los que en cuestión de minutos, les cambiaría la vida.

Yeison Pavi Pavi, de 26 años, natural de Ginebra, Valle del Cauca, fue el soldado profesional que murió producto de las graves heridas.

"En dos días cumplía 27 años, llevaba cuatro años en el Ejército y era un muchacho muy dedicado a su casa, muy emprendedor y me decía que estaba allá para sacarme adelante. Él amaba a su Ejército, amaba su profesión", contó en medio del llanto a BLU Radio, su madre, Argenis Pavi.

A través de una llamada, la mujer recibió la noticia que su hijo era uno de los tres militares que en su momento se encontraban desaparecidos y, esto, aún le daba esperanza. Sin embargo, minutos después otra llamada le rompió el corazón, cuando le confirmaron que su amor más grande había muerto.

"El lunes hablé con él y me dijo que iban a un operativo, que después me llamaba y nunca más se volvió a comunicar. Yo sentí el peligro que estaba corriendo mi muchacho, me dio un dolor en el pecho", dijo entre lágrimas Argenis.

"Por favor, dejen de mandar inocentes a la guerra, muchachos campesinos. Por favor, son muchachos inocentes que luchan por un futuro", concluyó.

En medio de la explosión resultaron heridos cinco soldados identificados como Jair Alberto Ascuntar Mosquera, Manuel Antonio Mosquera Suárez, Deiler Camilo Potes Asprilla, Ricardo Montaño y David Rivera Osorio.

Por el momento, continúan desaparecidos los soldados Luis Gustavo Mina Rodríguez y Kevin René Martínez Tenorio.