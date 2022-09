"No tenemos otra opción": comerciantes de Tuluá sobre propuesta de armarse frente a extorsionistas

La situación de inseguridad que están viviendo los comerciantes de Tuluá, Valle, por cuenta de las extorsiones, ha llevado a que algunos anuncien que tomaron la decisión de armarse frente a los grupos criminales.

Lo que se plantea es conformar un frente de seguridad para hacer rondas en motocicleta y así cuidar sus locales y hasta viviendas, pues aseguran estar cansados de las amenazas e intimidaciones. Aunque algunos saben que esta no es la solución, dicen que no tienen más alternativas.

"No contamos con un buen respaldo del secretario de Gobierno ni de la alcaldía. El Gaula no ofrece una seguridad para las personas que hemos sido víctimas de extorsión, entonces no tenemos otra opción", dijo una comerciante a BLU Radio.

Como ella, que ha sido amenazada de muerte igual que su familia, hay centenares de personas que explican que denunciar no es una alternativa, pues además de empeorar la situación, las autoridades no le prestan la atención que requiere este flagelo.

"En Tuluá cada día se torna más difícil el querer emprender y querer hacer un negocio, cuando la ciudad está siendo manejada por delincuentes y personas que están a cargo de absolutamente todo y están en conocimiento de cada paso que nosotros los comerciantes damos. La verdad ya estamos cansados de no poder trabajar y coincidimos en algo, que no le vamos a trabajar a nadie, no nos estamos matando para ir a entregarle nuestra plata a un delincuente", agregó la mujer.

Martin Hincapié, personero de este municipio, manifestó que esa no es la salida, pues podrían terminar convirtiéndose en un nuevo grupo armado. Sin embargo, dice que esto también es responsabilidad de las autoridades al permitir que los índices de la extorsión hayan alcanzado un porcentaje del 150, en comparación al año anterior.

"Sería cometer un grave error que se tratara de armar o implementar un grupo así sea de seguridad privada que apoye a los comerciantes. Pienso que ese no sería el camino porque estamos en riesgo de que eso finalmente se convierta en un grupo armado adicional", manifestó Hincapié.

"Por eso necesitamos acciones contundentes y darle la confianza y seguridad a los ciudadanos porque este tipo de situaciones son la respuesta ante la incapacidad del Estado. La situación está insostenible", agregó el personero.

Los comerciantes aseguran que no planean convertirse en autodefensas y que están buscando la forma legal para crear su empresa de seguridad.

En lo corrido de este 2022 tres comerciantes han sido asesinados en ese municipio.

