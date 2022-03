“Nosotros hemos dado mercados para que salgan a votar”: concejal de Palmira, Valle, en pleno debate

Joaquín Fonseca, concejal de Palmira, Valle , sorprendió a sus compañeros de corporación durante un debate sobre la construcción de una nueva terminal de transportes para la ciudad, al asegurar que él y a muchos de sus compañeros no fueron elegidos por propuestas, sino porque entregaron mercados y pagaron transporte a los electores. ​

​

“La gente votó y aquí no saben ni por quién votan. No le digamos mentiras a los palmiranos. Nosotros hemos dado mercados para que salgan a votar. Les hemos pagados transporte. No nos digamos mentiras que por eso es que Colombia está tan mal” aseguró el concejal Fonseca.​

​

Fonseca pidió a los demás concejales que reconozcan los métodos que utilizan para movilizar a los votantes: “¿o es que no les dan el transporte para las manifestaciones, no les ruegan, no le dan sándwiches? Aquí todos hacemos eso, pero no es porque la gente quiera salir a votar", aseveró.

¿Se acuerdan de Joaquín Fonseca, el concejal de Palmira que se acostó a dormir en una sesión de mayo del 2020? Dos años después despertó para admitir que compra votos con mercados. Así no es. Estos son los políticos que deshonran la democracia y que no pueden seguir en el poder. pic.twitter.com/2THGHmwO7x — Óscar Escobar (@SoyOscarEscobar) March 8, 2022

Publicidad



El alcalde Palmira, Oscar Escobar, dijo que políticos como Joaquín Fonseca deshonran la democracia y no merecen seguir en poder. Además, recordó que este es el mismo concejal de Palmira que en mayo de 2020 se quedó dormido durante un debate virtual del concejo municipal.

Escuche más noticias: