Padre del alcalde El Charco, Nariño, secuestrado por desconocidos se ofrece como canje

Álvaro Ureña, padre del alcalde de El Charco, Jesús David Ureña, secuestrado hace diez días por hombres desconocidos, se ofrece como canje para que su hijo regrese sano y salvo a su hogar.

En diálogo con BLU Radio, el desesperado padre envió un mensaje a los captores del mandatario local y dijo que está dispuesto a ir donde ellos le digan, pero que cumplan y dejen en libertad a su hijo, porque desde que lo secuestraron nadie sabe donde está, ni mucho menos quien lo tiene.

“Si es necesario hacer un canje, estoy dispuesto a hacer lo que me pidan, lo que sea, voy donde ellos me digan y hago lo que tenga que hacer, yo lo que quiero es comunicarme con mi hijo para saber que está bien y que no lo han maltratado”, comentó don Álvaro, con voz entrecortada.

Ureña afirmó que ninguna autoridad le dice nada y pasan los días y la incertidumbre aumenta por la angustia de no saber cómo está o cómo lo tienen.

“Por favor respeten la vida de mi hijo, él es un hombre bueno, sus hijos lo necesitan, nosotros lo queremos vivo”, expresó el desconsolado padre, quien se mostró confundió porque nadie responde sus llamados.

El progenitor del mandatario local Jesús David Ureña, dijo que su hijo fue secuestrado el pasado 24 de abril y, desde entonces, nadie sabe nada. Y lo peor, aseguró, es que después del comunicado que emitieron el bloque sur occidental de las disidencias de la Farc de que ellos no lo tenían, el nerviosismo creció entre la familia.

"Él no le ha hecho daño a nadie, ustedes pueden preguntar en los cargos que ha desempeñado en el Putumayo o Nariño, siempre ha sido un buen hijo y un excelente padre de familia, por favor no le vayan hacer daño y respétenle la vida", insistió Álvaro Ureña.

"Algunos de ustedes, señores secuestradores, deben ser padres y me entienden este dolor que tengo, por favor déjenlo libre y llévenme a mí", repitió una y otra vez el atormentado padre del alcalde municipal.

“La verdad ya no sé a quién acudir, el silencio nos está matando lentamente, pero no me voy a callar hasta ver a mi hijo libre sano y salvo”, prosiguió.

Amílcar Pantoja, secretario de Gobierno del departamento, aseguró que la recompensa para quien de información que permita liberar sano y salvo al alcalde Jesús Ureña, aumentó a 105 millones de pesos y afirmó que toda la información que se está suministrando para dar con los responsables del plagio está siendo analizada detalladamente por los organismos de seguridad del estado que están en la zona.

"No sabemos quiénes o qué grupo es el responsable del secuestro del alcalde, pero estamos trabajando intensamente para su pronta liberación", manifestó, finalmente, el secretario Pantoja.

