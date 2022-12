Padre pide ayuda para repatriar cuerpo de su hija fallecida en Sao Paulo, Brasil

Se trata de una joven identificada como Jessica Andrea Delgado Monsalve, de 21 años de edad, oriunda del municipio de Yumbo, Valle del Cauca.

La mujer había viajado a Sao Paulo, Brasil, con su esposo y se encontraba en estado de embarazo, al parecer, presento complicaciones de salud por lo que fue llevada de inmediato a un médico donde finalmente falleció el pasado jueves 18 de enero.

Carlos Delgado, padre de la joven, asegura que el cuerpo de su hija permanece en una nevera por la que la están cobrando 200 dólares el día y 200 dólares la noche, dinero que no tiene su familia por eso pide el apoyo de la Cancillería colombia para logra la repatriación del cuerpo.

“Hablan desde 70 millones hasta 9 millones que es lo último que se escuchó, no tenemos una cifra exacta, todavía no sabemos de parte de la Cancillería que hay qué pagar, esperamos que el Gobierno nos colaboren para traer el cuerpo de mi hija porque no queremos traer cenizas, sería muy inhumano, como familia pedimos que nos traigan el cuerpo para darle cristina sepultura y quedar más tranquilos “, señaló Delgado.

Los familiares de la joven esperan recibir ayuda de la Cancillería ya que han pasado cuatro días de zozobra, impotencia y angustia debido a esta situación.