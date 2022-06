Perrita perdió a sus siete cachorros por culpa del atentado a estación de Policía en Jamundí, Valle

En la noche del miércoles 8 de junio se presentó un ataque con explosivo a la estación de Policía del corregimiento de Robles, Jamundí, el cual dejó como víctima a Bambi, una perrita que sobrevivió, pero perdió a todos sus cachorros.

El animal estaba en gestación, por lo que esperaba a siete cachorritos que murieron por el impacto de la onda explosiva que se produjo en el atentado.

Según explicó a Noticias Caracol el cirujano veterinario que la atendió, Bambi sufrió fuertes lesiones en sus intestinos y en su riñón.

Por fortuna, los especialistas lograron salvarle la vida, pero sus cachorros no corrieron con la misma suerte.

Su ama, Julia, pudo reencontrarse tras el atentado y contó su reacción cuando los policías le dijeron que Bambi era la única víctima del atentado.

“Cuando yo pase, los policías me estaban diciendo ‘muévase, muévase que la necesitamos. Lo que pasa es que su perrita fue la que sufrió el atentado, deje los niños en la casa y se devuelve por ellos’ y no pues yo los dejé ahí en una esquinita con una vecina y me fui a ver la perrita que estaba dentro de la estación de Policía”, expresó.

