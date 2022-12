Personería encontró hacinamiento y malas condiciones en estaciones de Policía de Cali

La Personería de Cali realizó una visita de inspección a las estaciones de Policía de la capital del Valle y calificó como crítica la situación por el hacinamiento de 300 detenidos que no han podido ser trasladados a la cárcel de Villahermosa, ya que en el establecimiento no hay cupos.

De acuerdo con el personero municipal, Héctor Hugo Montoya, la situación se presenta en las 22 estaciones de la ciudad, donde los detenidos hacen sus necesidades en tarros y duermen en el piso y hamacas.

“Estas personas que están en las estaciones deberían estar en los centros penitenciarios, la sobrepoblación también impacta en la situación de salubridad, es lamentable como estas personas realizan sus necesidades fisiológicas en botellas”, explicó Montoya.

La Personería solicitó a los entes territoriales y al Gobierno Nacional tomar acciones urgentes, adicionalmente porque Villahermosa está a punto de colapsar.

La situación con los detenidos también está generando que los policías no presten una buena reacción ante el llamado de la comunidad.

