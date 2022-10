Piden que se estudie implementación de pico y placa para los sábados en Cali

Los habitantes de la comuna 22 pidieron a la Alcaldía de Cali extender el pico y placa para los días sábado ante la congestión que se presenta casi en todas las vías principales de la capital del Valle, especialmente en horas de la mañana y al mediodía.

El presidente de la JAC del barrio Ciudad Jardín, Diego Barreto, dijo que ante las pocas vías y el aumento del parque automotor es inevitable un pico y placa sabatino.

“Se complica mucho la ausencia del pico y placa los sábados, ese día todo el mundo aprovecha para sacar los carros y no hay calles para tanto vehículo. Por incomodo que suene, pienso que no hay ninguna alternativa, la situación de movilidad en la comuna 22 y sobre la calle 5 es muy complicada, yo creo que no hay otra solución”, señaló Barreto.

Por su parte el secretario de Movilidad, Juan Carlos Orobio, dijo que se activará un plan de choque para los sábados que consiste en incorporar 50 agentes de tránsito y más grúas para atender los accidentes, si esta medida no funciona, se implementarían otras donde no se descarta a futuro el pico y placa para este día del fin de semana.

“Llegando hacia el mediodía del sábado es que se complica la situación, estaos en un proceso de vinculación de 50 agentes adicional y con eso esperamos reforzar los controles en esos horarios para los días sábados, igualmente, también estamos viendo que la accidentalidad los sábados viene creciendo y que debemos tener una mejor respuesta para la descongestión de vías tras presentarse el accidente, es decir, mayor rapidez con grúas. Vamos a observar cómo responde el incremento de agentes y de grúas para tratar de disminuir los tiempos y ya después revisaremos qué medidas complementarias se pueden necesitar”, sostuvo Orobio.

De acuerdo con las autoridades de tránsito de la ciudad, el sábado se ha convertido en un día muy transitado porque muchas personas salen a hacer compras u otras tareas que no realizaron entre semana.

Igualmente, durante los fines de semana, a Cali ingresan muchos vehículos para realizar diferentes actividades.