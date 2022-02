Polémica por remodelación, sin licencia, de agencia webcam en Cali que era de Esperanza Gómez

Desde el departamento de planeación municipal de Cali aseguran que la reconocida actriz de cine para adultos, Esperanza Gómez, estaría vinculada a una obra que se está realizando, al parecer sin licencia, en la avenida sexta, al norte de la ciudad. La obra es la remodelación de un establecimiento de producción de contenidos en vivo y agencia webcam.

"Hemos reportado ante la subdirección de inspección, vigilancia y control la construcción de un establecimiento en la avenida sexta de Cali sin cumplir con los requerimientos de licencias de construcción, establecimiento que, al verificar en la pagina de internet, aparece como propiedad de Esperanza Gómez", señaló el director de la dependencia, Roy Alejandro Barreras.

El funcionario hizo pública la denuncia a través de Twitter, donde le pidió a la subsecretaría de inspección y vigilancia adelantar controles al establecimiento porque, según dijo, la construcción no tendría los permisos requeridos.

Hemos solicitado a la Sudirección de Inspección y Vigilancia de @SeguridadCali @Dranguet ejercer el control a la obra sin licencia que adelanta @EsperanzaGomez @diamondgirlsco en la Av. Sexta. Los pórticos de la Av. Sexta son un valor arquitectónico que debe ser protegido pic.twitter.com/WBpDl4dG8v — Roy A. Barreras (@RoyAlejandroB) February 15, 2022

La actriz y empresaria le salió al paso en la red social y le respondió a Barreras que debía informarse ante de lanzar una acusación en redes. A través de un comunicado, Gómez dejó claro que cedió este lugar hace mas de tres meses y que ahora no tiene ninguna relación contractual con el espacio, por lo que desconoce si la remodelación e intervención tiene o no permisos.

"La señora Esperanza Gómez ha emitido un comunicado, donde manifiesta que ha vendido ese establecimiento hace mas de tres meses, estamos verificando esa información, hace cuanto inició la construcción y en todo caso debemos contactar a los nuevos dueños, si es el caso, y si la señora Gómez nos ayuda mucho mejor", manifestó Barreras.

Quiero informarle a toda la opinión publica, a la @alcaldiadecali y en especial al secretario de infraestructura de Cali señor @royalejandrob que a la fecha del día de hoy y desde hace varios meses no tengo ninguna relación laboral, contractual, — Esperanza Gomez (@EsperanzaGomez) February 16, 2022

"No, no me puedo retractar, como ella pide, porque el establecimiento está promocionado como de ella", agregó Barreras.

Finalmente, sin embargo, Barreras señaló que contactarán a los nuevos dueños para instarlos a cumplir la norma urbanística de Cali . Además afirma que le corresponde al inspector de policía adelantar el proceso sancionatorio y que la dependencia de planeación solo reporta la anomalía.

