Procuraduría abre investigación contra Carlos Soler, exsecretario de seguridad de Cali

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exsecretario de Seguridad y Justicia de la Alcaldía de Santiago de Cali , Carlos Javier Soler Parra por, presuntamente, proferir amenazas contra el Sargento (r) del Ejército, Alexander Chala.

El pasado 9 de mayo el sargento retirado del Ejército Alexander Chala denunció que Soler, habría señalado que se lo iba a “cargar”, luego de las revelaciones que dio a conocer de los polémicos contratos que esa dependencia sostenía con el investigado general Leonardo Barrero.

Publicidad

Este es el audio de la amenaza de muerte que me hace el Secretario de seguridad de Cali Coronel @CarlosSolerP por haber publicado un contrato donde tenía vinculada a toda una banda criminal en su secretaria, entre ellos al General (R) Leonardo Barrero y al Coronel Elkin Argote. pic.twitter.com/t34JwIV1Xs — 🇨🇴SARGENTO DEL EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA🇨🇴 (@SARGENTOCHALA) May 17, 2022

Soler había publicado un comunicado refriéndose a este audio y aseguró que sus palabras fueron editadas. Además, manifestó que la frase fue malinterpretada porque él la habría utilizado para hacer referencia a la formulación de denuncias judiciales que han sido radicadas en contra de la persona que está detrás de la cuenta de Twitter.

Comunicado a la opinión pública sobre una supuesta amenaza de mi parte, extraída de una conversación privada y que fue editada y sacada de contexto. En ningún momento con la frase "me lo cargo", se da por entendido que amenazo la vida o integridad de alguien (1/2)⬇️ pic.twitter.com/aggmIr8jds — Coronel (RVA) Carlos Soler Parra (@CarlosSolerP) May 17, 2022

Publicidad



La Procuraduría evaluará el audio en el que, al parecer, Soler Parra afirma que “no me meto con nadie, pero el que se mete conmigo me lo cargo, y a ese sargento Chala me lo voy a cargar”, y señala “cómo se mete con el alcalde, también hay que tener cuidado de no patear la lonchera”.

Lea también:

Publicidad



Como parte de la investigación, también se revisará la publicación que habría hecho en Twitter el exsecretario, quien renunció a su cargo el pasado 22 de mayo, y que, posiblemente, pertenece a la Secretaría de Seguridad y Justicia del Distrito de Cali.

"La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas con la finalidad de verificar la ocurrencia de la conducta y determinar si es constitutiva de falta disciplinaria".

Escuche más noticias: