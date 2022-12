Retiran taquilleras del MIO y las reemplazan con máquinas de auto-atención

Ante la Liga de Usuarios del MIO se presentan entre 10 y 20 quejas diarias, de personas que tienen problemas para recargar sus tarjetas en las máquinas que ha dispuesto Metrocali para este objetivo.

Publicidad

De acuerdo con Mauricio Venté, miembro de esta liga, los pasajeros están acostumbrados a interactuar con la cajera que hace el recaudo, ya que de esta manera es menos complicado realizar la recarga.

“La gente llega a las estaciones y no sabe manejar muy bien estas máquinas porque no ha habido una socialización para explicar su manejo. De igual manera, en algunas estaciones están dañadas las máquinas y no hay quien las realice manualmente”, señaló Venté.

Publicidad

Arturo Villareal de Unión Temporal Recaudo y Tecnología, UTR&T, aseguró que las taquilleras encargadas de realizar las ventas de los pasajes están siendo retiradas de las estaciones donde no hay mayor flujo de pasajeros. “En las estaciones con menos de 10 usos en una hora se pusieron las máquinas, pero no es una política eliminar las taquilleras”, dijo.

Publicidad

Según Villareal, no han despedido personal, ni se ha reemplazado por esta máquina, sin embargo, la ciudadanía, ha mostrado su inconformidad, ya que estas máquinas son de difícil operación y retrasan más a los usuarios que viajan en el articulado.