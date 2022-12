Roban equipos de una ambulancia en parqueadero de clínica del norte de Cali

El robo ocurrió a plena luz del día en la bahía de parqueo de la clínica Esimed Cali Norte que esta sobre la Calle 33 norte, junto al ingreso del servicio de urgencias, hasta ese lugar llegó una ambulancia de la empresa MediSafe, en ella varios paramédicos trasladaban a un paciente a ese centro médico.

Según José Javier Sandoval, representante legal de la empresa, los paramédicos parquearon en la bahía, entraron con el paciente a la clínica, y mientras ellos se ocupaban de la salud de la persona enferma, los ladrones abrieron el vehículo, sacaron un monitor de signos vitales y una maleta llena de elementos de uso vital y obligatorio para prestar el servicio.

"Tipo 2:15 de la tarde, los paramédicos llegaron con el paciente y realizaron todo el procedimiento para entregar al paciente con los médicos de urgencia, se demoraron aproximadamente media hora, cuando salieron a hacer el chequeo de la ambulancia no vieron nada extraño porque no abrieron la parte de atrás de la ambulancia, cuando llegaron a hacer el otro servicio se percataron que no estaban algunos equipos como el monitor de signos vitales, un maletín con unos dispositivos médicos, tensiómetros y fonendoscopios”, indicó Sandoval.

Según Sandoval, son alrededor de ocho millones de pesos los que perdió la empresa en este robo. Sin estos equipos la ambulancia no puede operar y ahora la denuncia está en la Fiscalía.

Se teme que los equipos médicos sean vendidos en el mercado negro y luego usados en otras ambulancias. “Vamos a proceder el trámite de la denuncia con la Fiscalía y ojalá ellos puedan revisar las cámaras y hacer algo al respecto”, dijo.

Pidió el gerente de la empresa afectada, apoyo al trabajo del gremio por parte de las autoridades, pues según él, este tipo de robos son constantes en los parqueaderos de clínicas y hospitales de la capital del Valle.

