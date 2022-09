Si no hicieron nada malo, ¿por qué el alcalde de Cali sacó a directivos de Emcali?

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, habló en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, de las razones que a su parecer motivaron la salida justificada de los responsables en Emcali del contrato que desató un escándalo por la supuesta compra de un televisor en 43 millones de pesos.

Ospina sostuvo que tomó la decisión de separar de su cargo a los funcionarios de Emcali, no porque hubiesen cometido alguna irregularidad, sino porque debieron ser quienes dieran la cara.

"Deberían estar haciendo lo que yo estoy haciendo, haber dado respuesta reputacional a la empresa, haber asumido una estrategia comunicativa de amplio rango y consolidado e instalado en la ciudadanía de Colombia que efectivamente ni se trataba de un televisor", declaró Ospina.

El mandatario de la capital vallecaucana aseguró que las denuncias en contra de su administración por supuestos delitos de corrupción y la existencia de un ‘carrusel de la contratación’ son denuncias infundadas.

"Desde Emcali ha salido cero pesos con respecto a ese contrato. No ha habido erogación de efectivo por parte de la empresa al proveedor", dijo el mandatario con respecto al contrato con la empresa de servicios públicos.

Jorge Iván Ospina aseguró que el objeto del contrato por el cual se hicieron graves señalamientos surgió por la necesidad de combatir la evasión y la elusión en el servicio de energía, lo que estaba generando pérdidas multimillonarias.

"Emcali no genera energía, nosotros giramos en término de la distribución y comercialización de energía. Tenemos pérdidas del orden del 9.90% de carácter no técnico. Se planteó en la junta que había que reducir las pérdidas porque de cada 100 Gigawatts, 10 % se pierde", declaró el mandatario.

El alcalde de Cali aseguró que debido a las pérdidas se decidió crear un sistema inteligente de medición por un valor de 216.000 millones de pesos, que tenía un centro de gestión con el que se pudiese poner punto final a la defraudación.

"Se constituyó con la CREG un programa para intervenir esas pérdidas. Se señaló una ruta, que es un sistema inteligente de medición para ver dónde estaba la evasión y la elusión, donde estaban los sectores comerciales, industriales y residenciales donde se podría estar adelantando una acción no apropiada para consumo de energía y no pago. Así se construyó el modelo. Ese modelo da vida a ese contrato de 216.000 millones de pesos", explicó.

Ospina detalló la conversación que sostuvo con el funcionario de Emcali que estructuró el contrato que es objeto de duras críticas y sospechas de corrupción. El ingeniero, de nombre Carlos, le explicó la razón de costos de las sillas y video wall.

"Yo fui y dije, señor, quién fue el estructurador. Vino un ingeniero y me dijo, soy el ingeniero Carlos, llevo 32 años en Cali. Le dije, qué fue lo que usted solicitó. Me dijo, esto, un Centro de Control de Gestión de 3.400 millones de pesos. Pregunté, cómo está conformado. Me dijo, alcalde, primera vez que lo veía en mi vida, el de Celsia vale 50.000 millones de pesos, el de nosotros vale 3.400 millones de pesos. Le dije, por qué una silla de esas características me dijo, alcalde porque es un centro 24/7, 365 días al año, tiene la responsabilidad de monitorear el sistema energético de la ciudad", justificó Ospina

"Pregunté, por qué ese ese videowall tan importante. Me dijo, porque concentra la información de 800.000 usuarios sumando la zona metropolitana y porque usted tiene la responsabilidad de facturar 200.000 millones de pesos por mes", agregó.

El mandatario de la capital vallecaucana aseguró que, adicionalmente, los otros elementos incorporados se requieren por una necesidad de "redundancia tecnológica", ya que el centro de control no puede fallar por tratarse del corazón energético de la ciudad.