Si no levantan bloqueos Gobierno se retira de mesa de conversaciones con indígenas

El ministro del interior Guillermo Rivera se reunió este sábado con miembros de las comunidades indígenas que participan de la minga nacional.



“Tenemos unos acuerdos parciales en los temas más importantes, hemos suspendido las conversaciones, les hemos pedido el desbloqueado de la vía de comunicación, ellos van a tomar una decisión, si no se levanta el bloqueo el Gobierno no regresaría a la mesa de conversaciones”, dijo el ministro Rivera.



En la reunión que se llevó a cabo en el municipio de Caldono, norte del Cauca, participaron los voceros del consejo regional indígena CRIC.



Además, indicó que hasta que los indígenas no entreguen las armas que, según las autoridades de Risaralda tienen en su poder, no se instalará de nuevo la mesa de negociación con los cabildos indígenas de Caldas, Quindío y Risaralda.



Rivera hizo un llamado a las comunidades indígenas para que se avance muy rápidamente y después de diálogos este fin de semana pueda retornar la calma “es muy importante que los colombianos sepan que el Gobierno Nacional está actuando frente a esta dificultad para que todo vuelva a la normalidad”, puntualizó el ministro del interior.



El ministro del Interior estará en estas mesas de negociación durante todo el fin de semana con las comunidades indígenas pertenecientes al CRIC (Consejo Regional Indígena de Cauca).



