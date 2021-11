"Si nos atacan, tendremos que defendernos": integrantes de la Minga Indígena sobre su llegada a Cali

En una polémica se ha convertido el anuncio de una masiva movilización hacia Cali, por parte de la Minga Indígena del Cauca a partir del 8 hasta el 10 de diciembre del 2021.

Los habitantes del sur de la ciudad han mostrado su rechazo y solicitado a las autoridades que se garantice la seguridad para evitar desmanes, enfrentamientos, vandalismo y bloqueos como los que tuvieron que vivir durante las manifestaciones del Paro Nacional.

Desde el Consejo Regional Indígena del Cauca, anunciaron que su fin es avanzar en los procesos sociales que se llevaban a cabo y no el de entrar en confrontaciones. Sin embargo, confirman que responderán en caso de ser atacados.

"También les decimos que si nos buscan nos van a encontrar. Nosotros no vamos en son de pelea, vamos pacíficamente, pero estamos preparados porque si nos atacan, tendremos que defendernos", aseguró Hermes Pete, integrante del CRIC.

Igualmente, manifestaron que la movilización se debe a una serie de incumplimientos por parte del Gobierno Nacional sobre los acuerdos pactados y por ello, deben salir a las calles.

"La pelea nuestra no es con la Policía, el Ejército o los ciudadanos, sino con los que someten al pueblo colombiano a la esclavitud y la miseria. No nos vamos a morir encerrados cobardemente, sino peleando y luchando como pueblos dignos y si el Gobierno no avanza con las garantías, seguramente tampoco habrá Navidad”, agregó Pete.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, anunció que la minga puede movilizarse sin restricciones por el territorio y ofreció para sus integrantes respeto y acompañamiento.