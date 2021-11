“Bienvenidos todos, menos los de la Minga Indígena; no soy racista”: manifestante de Cali

En la noche del miércoles 10 de noviembre, se presentó una protesta por parte de la comunidad en Cali, exactamente en el sector de Ciudad Jardín, pues están en contra del ingreso de la Minga Indígena que anunció su regreso a la capital del Valle del Cauca para el próximo 8 de diciembre.

Esto, porque habrían sido los miembros de la Minga Indígena quienes habrían generado alteración en el orden público y destrucción a bienes públicos y privados durante las anteriores jornadas de manifestaciones en Colombia.

María del Pilar Rengifo fue una de las ciudadanas voceras durante las manifestaciones realizadas en la noche del miércoles, ella habló en Mañanas BLU argumentando el actuar de la comunidad, pues están en contra del regreso de la Minga a la Ciudad.

"Ellos demostraron con su comportamiento de lo que eran capaces de hacer, demostraron con su comportamiento que están armados, que son como un ejercito armado, que carga machetes, que cargan armas traumáticas, armas de largo alcance, que en los bastones pueden guardar armas, que transportaban marihuana", señaló la ciudadana.

La ciudadana resaltó que son una ciudad abierta a todo el mundo, dispuesta a recibir a todas las personas del país, pero que el comportamiento que presentó la Minga en su ciudad, ha generado el rechazo de la comunidad.

Ante los señalamientos por parte del alcalde Jorge Iván Ospina y Gustavo Petro, donde califican de racista la movilización generada, explicó que simplemente le parece "ridículo" y que intentan montarse en un discurso manipulador.

Uno de los argumentos que presentan, es que si desean realizar protestas en su territorio, que lo hagan, sin embargo no quiere que las manifestaciones de los indígenas se realicen en Cali. Constitucionalmente sabe que una persona no puede ir a expresar su opinión en un territorio donde habitan estas comunidades, por lo que defiende que no deberían presentarse este tipo de situaciones en su ciudad.

A esta hora un grupo de ciudadanos, habitantes de Ciudad Jardín, sur de Cali se reúnen para rechazar y evitar el ingreso de la Minga indígena a Cali #VocesySonidos pic.twitter.com/L3eSbW8ZHd — BLU Pacífico (@BLUPacifico) November 10, 2021

