¿Tenemos que dejarnos tocar para ganar el año?: jóvenes de un colegio en Cali por presunto acoso

Estudiantes de la Institución Educativa Rafael Navia Varón de Cali denunciaron un presunto acoso sexual por parte de algunos docentes y esto le dio el impulso a más víctimas para denunciar.

Se repite la historia en la I.E. Normal Superior, donde algunas alumnas ,inclusive, protestaron manifestando ser víctimas del mismo delito por parte de, por lo menos, tres profesores de inglés, matemáticas y castellano.

Unas 25 jóvenes han denunciado hasta este momento que constantemente los profesores les dicen frases de doble sentido, las tocan e intimidan con supuestos halagos hasta por redes sociales.

"Un profesor me comenzó a seguir por las redes sociales y reacciona a mis historias. Me dice también en el salón que me veo muy bonita y me toca la espalda, me dice que de una vueltica. Me parece muy mal de su parte y me siento mal", dijo una de las alumnas.

"¿Tenemos que dejarnos tocar y acosar para poder ganar el año? ya estamos incómodas y nos dimos cuenta que no solo es una o dos, somos muchas a las que los mismos profesores nos dejan mensajes como: 'que sexy estás' y 'me gusta mucho tu cuerpo'", manifestó otra estudiante.

Aunque las jóvenes protestaban de forma pacífica las directivas del plantel llamaron a la Policía para intervenir. En el sitio, padres de familia apoyaron a los estudiantes y manifestaron que aunque se han denunciado los casos, no se le ha prestado la atención que requiere.

"¿Quiénes son los cómplices? rector, coordinador y los mismos profesores. Los únicos que están defendiendo los derechos son los mismos estudiantes, se ve que el papel es encubrir a estos cerdos", indicó uno de los padres.

"Yo les digo a mis hijas que no se queden calladas, que si pasa algo no se dejen intimidar de los profesores y que apenas estén acosando o las maltrate, avisen", dijo otro acudiente.

A través de redes sociales, egresadas de la institución han comenzado a contar sus historias demostrando que estos casos se presentan desde años atrás y se cuestionan cómo en una institución, donde se están formando docentes, se registran este tipo de situaciones.

Desde la Secretaría de Educación se anunció que se adelantan las investigaciones de estos casos.

