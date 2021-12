"Tengo un morado en el brazo y aruñetazos en la cara": mujer agredida a golpes en el estadio de Cali

Los hechos se registraron en la parte baja de la tribuna occidental del estadio Pascual Guerrero , cuando la mujer llegó en medio de la lluvia a buscar un lugar para sentarse. Asegura que aproximadamente 10 personas estaban guardando 12 sillas y no permitían que nadie se sentara, esto a pesar de la lluvia que caía a esa hora en Cali . Por hacer el reclamo, terminó siendo brutalmente agredida

"Claramente se los pedí fuerte, les dije: ya, dejen la bobada y dejen sentarse a la gente. En ese momento a una señora le dio mucha rabia y se me vino encima a pegarme y después viene un señor y un poco de personas. Yo no agredí a nadie, simplemente estaba reclamando", dijo la víctima.

La mujer, en shock, tuvo que retirarse del sitio y aunque ha viajado por todas las ciudades recorriendo los estadios para acompañar a su equipo del alma, nunca le había sucedido algo así.

"Tengo un morado en el brazo, tengo aruñetazos en la cara, me golpearon en el ojo y me está doliendo porque yo tengo una cirugía y por eso inmediatamente me tapé para que no me siguieran pegando porque en cualquier momento se me puede soltar la retina y quedo ciega", agregó.

En las próximas horas la víctima acudirá a la Fiscalía para denunciar formalmente el caso, mientras que desde la Policía se anunció que, una vez suceda esto, se llevará a cabo una verificación de las cámaras de seguridad del sitio para poder identificar a todas las personas que cometieron la agresión.

