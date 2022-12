Trabajadora sexual es testigo clave en proceso contra presentadora capturada en Cali

En el proceso judicial que se adelanta contra la modelo y presentadora, Paulin Karina Díaz, por el secuestro de un comerciante y de un abogado hace seis años, trabajadora sexual, identificada como Luceni Zapata Hernández, fue quien delató a Díaz. (Lea también: Capturan a modelo y presentadora de un canal local de televisión de Cali).

La mujer, quien fue capturada por las autoridades, pero decidió colaborar y entregar toda la información para esclarecer el caso, se convirtió en la testigo clave de la Fiscalía.

El ente investigador en la audiencia pública expuso la confesión de esta mujer, quien indicó que uno de los integrantes de la banda la contactó y le ofreció 50 millones de pesos para sacar a las dos personas en una noche de rumba utilizando sustancias narcóticas, sobre la presentadora, dijo que ella hizo parte de la planificación y logística del secuestro.

“Yo trabajaba como prepago, tenía un cliente y en aquel tiempo siempre me contrataba. Una vez salí con él y después me dice que necesitaba sacar una gente y había un dinero bueno, me dijo si usted está dispuesta a sacar esa gente le vamos a dar 50 millones de pesos”, señaló

Contó que a estas dos personas las llevaron a una finca en zona rural de Cali, a ella la retuvieron durante algunas horas, y se disfrazaron de integrantes de las Farc para exigir el dinero.

A través de asfixia mecánica habrían asesinado a los hombres y sus cuerpos, según esta mujer, fueron dejados en costales, los cuales rellenaron con piedras y posteriormente los arrojaron lanzados al río Cauca.

Dijo esta trabajadora sexual que Paulin Karina Díaz, era quien les pasaba la comida a los retenidos y quien informaba a la banda si había retenes de la Policía.