Urgencias, hospitalización y UCI, al borde del colapso en varios municipios del Valle del Cauca

Es crítico el panorama en materia de salud que vive el Valle del Cauca por cuenta del COVD-19. Las unidades de cuidado intensivo, salas de hospitalización y servicios de urgencias de varios centros asistenciales presentan altas ocupaciones, otros ya no tienen espacio para atender a un paciente más.

En cuestión de 24 horas, la región pasó de tener 432 a 450 camas UCI ocupadas por pacientes contagiados por el virus y se encuentran con altas probabilidades de morir. Las autoridades advierten que, en su mayoría, son personas sin vacunar o con esquemas incompletos.

Publicidad

"Las cifras han bajado porque bajó el número de pruebas que se están realizando las personas, pero el indicador no significa que el pico ha empezado a disminuir, todavía faltan por lo menos dos semanas más, mientras que el incremento en las camas de UCI está absolutamente disparado y tenemos un promedio de 50 personas hospitalizadas por día", dijo María Cristina Lesmes, secretaria de salud departamental.

Las unidades de cuidado intensivo en el Valle del Cauca tienen una ocupación total del 78.9%; 39% con carga a COVID. El municipio más afectado es Cali, donde la ocupación se encuentra en el 84.8%, con 347 camas ocupadas por pacientes con el virus, seguido de Palmira, donde la ocupación de los principales centros asistenciales ya llega al 97%.

Publicidad

"Tenemos alerta roja en la red hospitalaria, tenemos colapsados los servicios y mucha gente solo está acudiendo para la toma de prueba. Hago un llamado a la vacunación y no deben automedicarse porque pueden resultar intoxicándose", dijo Luis Fernando Parra, subsecretario de Salud de Palmira.

"No es sino que miren las gráficas de mortalidad de los vacunados contra los no vacunados para que los incrédulos crean en los beneficios de la vacuna. Hay personas muriendo con una dosis, con dos dosis que tienen más de seis meses aplicada y el número de personas vacunadas que fallece es mínimo pues aunque la vacuna no protege en el 100%, mete en un bolsillo a esas personas en una protección del 90%", agregó Lesmes.

Publicidad

En las últimas horas 34 personas murieron en la región a causa del virus. Otros municipios afectados son Florida, Tuluá, Jamundí, Yumbo, Buga y Cartago.

Escuche más noticias: