Video: Por vuelo retrasado hombre con diálisis advierte que podría perder la vida

En medio de las protestas registradas la noche del pasado lunes 15 de mayo en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali por el retraso de varios vuelos de la aerolínea Avianca, se registró la historia de un adulto mayor que debía llegar con urgencia a Bogotá para practicarse una diálisis.

El hombre debía llegar a las 6:00 a.m. de este martes a la capital del país para someterse al tratamiento médico. “Si no me hago la diálisis puedo sufrir un paro respiratorio”, dijo el pasajero afectado.

Algunos pasajeros, abogaron por el señor para que le dieran un cupo en el primer vuelo pero no fue posible y este momento quedó grabado en video.

#Video Por vuelo retrasado en el @AeropuertoCali, hombre con diálisis advirtió que podría perder la vida - 91.5 FM pic.twitter.com/OTJaeTwnUe

