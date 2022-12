Video: Taxistas en Cali agredieron a joven que habría sido confundido con ladrón

El pasado 12 de enero, una pareja de delincuentes asaltó a un taxista en el barrio La Base, oriente de Cali, hecho que llevó a que los taxistas iniciaran una persecución que terminó con la detención de las dos personas responsables del hurto.

En el desarrollo de la situación fue linchando el hombre, a quien también le quitaron sus prendas de vestir dejándolo desnudo en la calle hasta que llegara la Policía, este hecho registrado en video el cual se viralizó en redes sociales. Vea aquí: Video: Taxistas desnudaron a ladrón que atracó a conductor en el oriente de Cali.

Sin embargo, en esa persecución los taxistas habrían confundido a otra pareja de jóvenes que estaba en esa zona. Los conductores persiguieron al joven Andrés Augusto Molina, de 23 años, a quien le propinaron una serie de golpes.

“En la madrugada del miércoles, mi hijo estaba en una reunión por el parque de Las Américas, salió y luego fue a llevar a una amiga. Al dejarla, un taxista se le acercó y le dijo que necesitaba hablar con él, como está advertido de que no puede hablar con extraños, salió a correr”, contó Janeth Echeverry, madre del joven.

Dice la señora que en esa persecución al joven le quitaron sus pertenencias personales y sus celulares, y aunque el joven en varias oportunidades trató de explicar que no tenía nada que ver con el robo, los taxistas no dejaron de golpearlo.

"En la otra esquina, un grupo de taxistas, lo metió en un vehículo contra su voluntad, el intentó bajarse y lo agarraron de nuevo. Le pedían un dinero y un celular que se había robado, pero él les explicaba que no tenía nada, lo hicieron arrodillar y ahí lo masacraron”, dijo la mamá de la víctima de agresión.

Según la señora, su hijo sufrió heridas en el hombro, clavícula y tiene una fisura en la nariz.

“Cuando me llamaron a las 3:00 a. m. yo me fui para el Hospital Primitivo Iglesias y allí estaba la Policía, la pareja que salió en las noticias, el que desnudaron y mi hijo. Me explicaron que lo que le sucedió fue porque lo confundieron con ese ladrón desnudo. Estoy preocupada porque mi hijo tiene un historial craneoencefálico y le está doliendo mucho la cabeza por los golpes recibidos”, agregó la madre.

Las autoridades ya están tras la pista de los taxistas implicados en este hecho.

