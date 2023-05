Volvieron a aparecer falsos guardas de transito en Cali; se hicieron pasar por independientes

En un video que se conoció este fin de semana quedó registrado, nuevamente, cómo supuestos guardas de tránsito en Cali , identificándose como "independientes", portaban prendas al parecer oficiales de la institución durante un evento privado en la Carpa de la Octava.

Según el video de los ciudadanos que hicieron la denuncia, los sujetos portaba chalecos e insignias oficiales de la institución: "Nos contrató la entidad, o sea, nosotros somos independientes", afirma en el video el hombre vestido de guarda de tránsito.

Este no es el primera el caso que se presenta en Cali sobre personas haciéndose pasar por guardas de tránsito. Un caso similar sucedió en el mes de marzo, en donde un hombre fue identificado por otros agentes, vestido como faccionario y cuya moto, que minutos más tarde fue abandonada por el mismo hombre, también tenía insignias de la entidad, denuncia que fue hecha, en ese momento, por el sindicato de guardas de tránsito de Cali.

Frente a estos casos, el secretario de movilidad de Cali, William Vallejo, aseguró que los reguladores de tránsito no tienen ningún tipo de capacidad sancionatoria, pues no representan a una autoridad. En ese sentido, no pueden imponer algún tipo de comparendo o sanción y que si hay personas usando insignias es un delito.

Publicidad

Ambos casos son materia de investigación por parte de las autoridades tanto de secretaria de Seguridad como de la Secretaría de Movilidad de Cali.

Autoridades de movilidad en Cali investigan un nuevo caso de suplantación de agentes de tránsito. Las imágenes fueron grabadas este fin de semana en un evento privado, donde los supuestos agentes dijeron pertenecer a un grupo independiente. #VocesySonidos pic.twitter.com/JlUpcf2Rvf — BLU Pacífico (@BLUPacifico) May 29, 2023

Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar: