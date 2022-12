Agente de tránsito e infractor se enfrentan a golpes en Barrancabermeja

Un ciudadano golpeó al agente de tránsito y éste le respondió en una pelea que desató en plena vía pública de un barrio de Barrancabermeja.

La Policía Nacional llegó al lugar para tratar de controlar la situación pues varios agentes de tránsito estaban discutiendo con miembros de la comunidad.

"Es un hecho desafortunado con un ciudadno intolerante al que se le pidió la documentación del vehículo que debe gran cantidad d eimpuestos y no tiene todos los papeles. El hombre no se quiso identificar y cuando se le iba a inmovilizar el carro me dio un golpe en la boca y yo le respondí", señaló Héctor Rodríguez el agente de tránsito inmerso en el altercado.

Aún se desconoce cuál será la sanción o pena uqe recibiría este ciudadano que atentó contra un servidor público que, según la ley 1453 del 2011 puede incurrir en prisión de 4 a 8 años.

