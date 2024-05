Un mensaje del cielo en pleno entierro de Omar Geles en Valledupar

En horas de la tarde de este jueves, 23 de mayo, en Valledupar se llevó a cabo el entierro del acordeonero y compositor Omar Geles, quien falleció el pasado martes 21 de mayo debido a un paro cardíaco mientras jugaba un partido de tenis.

El hecho sorprendió a los miles de fanáticos del compositor y artistas de varios géneros musicales que lo conocían, pues Geles brilló el sábado 18 de mayo en el estadio El Campín cuando se presentó en el concierto de Silvestre Dangond, el cual hizo sold out.

Ahora, luego de las honras fúnebres, el compositor fue despedido en Valledupar por cientos de fanáticos, amigos y familiares, quienes acompañaron el féretro de Omar Geles en una caravana hasta el cementerio Jardines Ecce Homo.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que en el cielo se presentó un arcoíris, lo que para muchos fue una señal divina. “Apareció un arcoíris con ese mundo de mil colores, abriendo las puertas a Omar Geles”, “El cielo está de fiesta”, comentaron algunos usuarios en la red social X.

Un dato sobre el cielo de Valledupar apareció un arcoíris con ese mundo de mil colores abriendo las puertas a Omar Geles 😢 pic.twitter.com/6aDe3brUeK — Sucesos Valledupar Oficial (@SucesosValledu1) May 24, 2024

Publicidad

Mamá de Omar Geles cantó ‘Los caminos de la vida’ en conmovedor homenaje

Un conmovedor momento se vivió el pasado miércoles durante el homenaje que artistas de la música vallenata le rindieron al compositor, acordeonero y cantante Omar Geles en la plaza Alfonso López en la ciudad de Valledupar.

Su mamá, en medio del dolor y la presencia de cientos de fanáticos de la música de su hijo, se atrevió a cantar apartes del tema que le compuso Omar Geles a ella, ‘Los caminos de la vida’, el cual, sin duda, inmortalizó sus canciones llegando a ser interpretado a nivel internacional por diferentes artistas.

Publicidad

Hilda cantó al lado del cantante Peter Manjarres, Elder Dayan Díaz, Pillao Rodríguez, entre otros que corearon su canción.

Durante su canto, la señora Hilda también aprovechó para decir unas palabras por la muerte de su hijo a todos los asistentes.

“Ustedes me van a perdonar, porque Omar Geles no tiene muchos que se murió y él me dijo que no le guardara luto, pero yo sí sé lo voy a guardar”, indicó la señora Hilda.