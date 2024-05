El detalle que pasó desapercibido en ataúd de Omar Geles

Omar Geles falleció el 21 de mayo y su partida impactó al mundo vallenato que no ha parado de conmemorar su legado en la música colombiana.

Entre el 22 y 23 de mayo su cuerpo ha permanecido en un ataúd e incluso en Valledupar se realizó un homenaje con reconocidos artistas vallenatos donde cantaron sus canciones.

Sin embargo, en medio de este evento público ha pasado desapercibido un elemento que ha estado estos dos días sobre su ataúd: la bandera de Sayco, la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia.

La bandera de Sayco rodea el ataúd de Omar Geles en homenajes en Valledupar. Foto: Gobernación del César.

La cercana relación entre Omar Geles y Sayco



Sayco es la empresa que se encarga del recaudo y distribución de las regalías para los autores y compositores como lo era Omar Geles.

De hecho, Omar Geles es uno de los artistas colombianos que más dinero recibió gracias a sus regalías, y la relación con Sayco siempre la destacó.

presidente de sayco junto a omar geles.jpg Foto: Sayco.

Omar Geles logró que le grabaran 900 obras, de las casi mil que compuso y ha compartido 400 canciones con su socio Sayco.

“Le agradezco a Dios el talento que me dio para la música, y también porque existe Sayco; no me imagino cómo sería la vida de miles de compositores sin Sayco”, dijo Omar Geles desde su estudio de grabación, donde pasó sus mejores momentos haciendo música.

Por eso no es raro que la organización haya estado detrás de los eventos de homenaje y no solo con su bandera sino en la organización como tal de esta despedida al artista que se ha realizado en Valledupar.