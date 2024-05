Silvestre Dangond rompió en llanto en homenaje a Omar Geles: “La gente no sabe lo que perdió”

Este miércoles, Valledupar se unió para rendir un sentido homenaje a Omar Geles, uno de los más grandes exponentes de este género musical. El evento, organizado por colegas y amigos, estuvo marcado por momentos emotivos, entre ellos, la actuación de Silvestre Dangond, quien no pudo contener las lágrimas al recordar a su amigo y mentor.

Dangond, uno de los cantantes más esperados de la noche, interpretó "A blanco y negro", una canción que Omar Geles le había pedido cantar antes de fallecer. Con la voz quebrada por la emoción, el guajiro expresó su profundo pesar: "Primero que todo, mi sentido pésame a toda la familia. Él siempre me hizo sentir que los Geles eran mi familia. Tengo gratos e inolvidables momentos con él".

El cantante confesó que viajar a Valledupar para el homenaje fue uno de los trayectos más largos y difíciles de su vida. "Me levanté muy temprano, con ganas de venir a verte y darte las gracias por las 12 canciones que me diste. Me las diste con el alma y comprendí que iban a ser un éxito", recordó.

En su discurso, destacó la importancia de Omar Geles en el vallenato y lamentó profundamente su pérdida: "La gente no sabe lo que perdió. La ausencia no se siente ahora, se va a sentir con los años. Si alguien tenía el vallenato viejo y renovado, era Omar Geles".

Publicidad

El homenaje estuvo lleno de momentos cargados de nostalgia y gratitud. Silvestre Dangond enfatizó la conexión especial que tenía con Geles: "Había una química muy bonita entre él y yo. Me llevo el placer de haber grabado muchos éxitos con él".

Cabe recordar que durante el concierto que dio Silvestre Dangond en Bogotá, el guajiro le dedicó unas sentidas palabras de agradecimiento a Geles, afirmando que le ayudó a construir la mitad de su carrera.

Publicidad

“Todos saben el amor inmenso que siento por ti y por tus canciones. Media carrera mía está en tus manos, negro. Te adoro, mi negro, te quiero”, le dijo Dangond ante las miles de personas que los fueron a ver en el estadio El Campín.

Siga en vivo el homenaje: