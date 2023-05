Agredieron físicamente a un hijo de Rodolfo Hernández por perder las elecciones presidenciales

Mauricio Hernández, uno de los cuatro hijos de Rodolfo Hernández, el polémico político y empresario de Santander, ex aspirante presidencial, fue agredido físicamente cuando estaba en un restaurante con su compañera sentimental, por un hombre indignado por los resultados que dejaron como presidente a Gustavo Petro.

“Bueno esta es Colombia, ayer estaba comiendo con mi novia un perrito en cualquier lado de la ciudad y una persona x, no sé, me dijo que porqué habíamos vendido el país y que porqué habíamos regalado el país. Yo le dije que no había argumento para que lo dijera, no era oportuno decirlo, lo entendí… sin embargo, él me agredió, porque no sé, y aquí está la consecuencia, un golpe en la cara y ya, esto es Colombia, porque defiendo a mi papá con sus ideales, su filosofía. Y a Colombia le quiero decir que no, el no vendió el país, él hizo lo que pudo, hizo lo que pudo hacer, pero bueno esos son los sentimientos de algunos de los colombianos, no importa, que Dios los bendiga”, dijo Mauricio Hernández ante los hechos ocurridos.

Mauricio Hernández, quien publicó un video en redes sociales denunciando la agresión de la que fue víctima, tiene un hematoma de grandes proporciones en su pómulo y ojo derecho producto del golpe que recibió por diferencias políticas, aunque por el momento no ha aclarado si interpondrá acciones penales contra la persona que le pegó porque su padre, Rodolfo Hernández, perdió las elecciones presidenciales, con Gustavo Petro.

Hace poco Rodolfo Hernández fue diagnosticado con Cancer de Colon una noticia que fue recibida con tristeza y pesadumbre por algunos miembros del partido Liga de Gobernantes Anticorrupción de Rodolfo Hernández, que esperan que el cáncer que le diagnosticaron al ingeniero haya sido a tiempo para que una intervención quirúrgica pueda mantener con buen estado de salud al polémico líder político de Santander .

De igual forma voces de otros sectores políticos se siguen sumando con mensajes de solidaridad, apoyo y fortaleza para el ingeniero Rodolfo Hernández, de 78 años de edad, luego de que el Hospital Internacional de Colombia confirmara que padece un tumor de colon derecho y que tiene que ser sometido a una intervención quirúrgica compleja.