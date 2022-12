Alcalde de Bucaramanga acepta que usa y defiende la plataforma UBER

En rueda de prensa en la alcaldía de Bucaramanga el mandatario bumangués señaló que prefiere usar la plataforma UBER porque es mejor que el servicio convencional de transporte tipo taxi.

“Como hago yo para subirme a lo peor si hay unos mejores. Yo los he invitado a los taxistas y les he dicho compitan con ellos para que sean mejores que UBER y compren taxis nuevos”

Señaló que su intención es ayudarles a los taxistas pero estos se niegan a recibir esta ayuda para superar el servicio que ofrece UBER

“Ellos quieren es que los ayuden a través de apretar a los otros. Un apriete a los otros para ganar plata y en estados capitalistas no es así, es libre competencia, con clientes felices, frecuencia, seguridad”

El mandatario también señaló que en la capital de la república sólo utiliza UBER y que por hora le cobran $18.000 pesos la hora

“Me esperan, saludan al pasajero, camioneta grande y nueva, aire acondicionado, me dan a leer revistas, chofer con corbata y bien perfumado, me prestan celular, cómo no me voy a ir en UBER”

El alcalde manifestó que la solución para la ciudad es prestar un servicio eficiente y competir con otras empresas en atención al cliente.

