Alcalde de Bucaramanga pidió no votar por 'los Aguilar' a corporaciones públicas

El alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, en su programa 'Hable con el Alcalde' manifestó que la familia Aguilar se convirtió en un clan político con el interés de conseguir un gran número de votos en Santander.

Por esta razón el mandatario municipal le hizo una petición particular a la ciudadanía de la capital santanderera, relacionada con la afirmación que hizo sobre la familia Aguilar, refiriéndose a los exgobernadores de Santander, Hugo Aguilar y Richard Aguilar y el senador Mauricio Aguilar.

"Le pido a los bumangueses que no les demos el voto a ellos (familia Aguilar) que ganen en los pueblos en donde hicieron mucho con plata de la gente", enfatizó el alcalde.

Además dijo que no entiende de dónde tiene tanto dinero esta familia, si no son empresarios. Asimismo señaló que no comprende como apoyan campañas al Senado y a la Presidencia.

Hay que recordar que el alcalde se refiere a la reunión política que los exgobernadores de Santander Hugo Aguilar y Richard Aguilar organizaron para el candidato presidencial Germán Vargas Lleras, el pasado jueves, en el centro de ferias de Bucaramanga, a la cual no se presentó.

El alcalde de Bucaramanga podría ser investigado por participación política tras la petición que le hizo a la ciudadanía.



