Alcalde de Bucaramanga propone que municipio le compre lote en cerros orientales

En medio de la controversia generada por la propuesta de construir un parque en los cerros orientales de Bucaramanga, el alcalde Rodolfo Hernández confirmó que es propietario de un lote en la zona y que para zanjar cualquier suspicacia propondrá al Concejo que el municipio lo compre.

“Es cierto, tengo un lote que lo compré hace 24 años, se llama Club de La Jardinería, lo compré en esa época en 150 millones en esa época a Urbanas, está intacto tal como lo compre y tiene vocación rural”, reveló durante su programa Hable con el Alcalde, que realiza semanalmente a través de redes sociales.

Según Hernández, la idea sería que se haga un avalúo, la Alcaldía de Bucaramanga compre los terrenos y el valor le sea descontado de los impuestos que deben pagar sus empresas, entre ellas la constructora HG Inmobiliaria.

“Le voy a proponer al Concejo, si quieren, si no quieren pues no, que le entrego el lote al municipio para que lo integren al parque de los cerros orientales a cambio de impuestos, que me lleven una cuenta de impuestos y cuando se agoten esos recursos vuelvo a pagar como gran contribuyente que soy”, explicó.

La propuesta la hizo el alcalde al contestarle al concejal Pedro Nilson Amaya, quien en un reciente debate de control político señaló al mandatario de tener intereses ocultos de urbanizar en los terrenos de su propiedad, en medio de su propuesta de construir un parque en los cerros.

La propuesta del parque según la Alcaldía de Bucaramanga tiene como objetivo la protección de un gran bosque en la zona oriental de la ciudad, que ha venido siendo invadida ilegalmente en los últimos años, sobre todo en la vía a Cúcuta.

