Alcalde de Bucaramanga reconoce dificultades en proyecto de 20 mil hogares

Por primera vez en dos años de gestión el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, reconoció que ha tenido serias dificultades en el desarrollo del proyecto que denominó “20 mil hogares felices”, una de las principales promesas de su campaña y que incluyó en los compromisos del plan de desarrollo.

Durante el evento en el que la administración municipal anunció la legalización de 1.500 predios en los barrios Cristal Alto y Bajo, en el marco de la recién aprobada ley de Curadurías Cero, Hernández admitió que no ha logrado mayores avances en su iniciativa.

“En la campaña me comprometí a 20 mil lotes con servicios, pero de ignorante porque yo no sabía o complicado que era el Estado. Teníamos identificado el lote, que es el de Cemex, el único que tiene las dimensiones para ese proyecto, pero para poder hacernos al lote se necesita dentro de las normas fiscales apropiar la plata y tener la liquidez para pagar el tercero”, explicó.

La Alcaldía ha intentado llegar a un acuerdo con la multinacional cementera CEMEX, propietaria de un lote ubicado en el norte de Bucaramanga con unas 450 hectáreas, de las cuales hay 130 que se podrían urbanizar.

El alcalde aseguró que a pesar de las dificultades sigue buscando alternativas para consolidar el proyecto.

“Yo no he abandonado la idea, seguimos trabajando, pero no es lo mismo trabajar sin un peso que con la plata en el banco para hacer la expropiación y conseguir una financiación puente, luego poder atomizarle a todos el valor del lote, más las obras de urbanismo, creando una hábitat de que gente quiera y sobre todo entregando la plusvalía a los más pobres”, añadió.

El proyecto de los 20 mil hogares felices ha sido centro de una gran controversia en Bucaramanga por la forma en que el alcalde ofreció la idea durante su campaña, entregando carta-cheques, lo que para algunos de sus contradictores fue un engaño a los electores.

La Fiscalía anunció este año que abrió una investigación preliminar contra Rodolfo Hernández por el polémico caso de las carta-cheques.

