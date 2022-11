Alcalde de Floridablanca quiere construir estación de transferencia de basuras

El mandatario propone una estación de transferencia de basuras. Proyecto que se encuentra en consultoría.



“Nos van a dar la viabilidad técnica y los diseños para construir una estación de transferencia y una ECA en el municipio. Eso permite que nuestras basuras se vayan compactadas al destino final”, señaló Mantilla.



Asegura que se trata de un proceso de optimización en el transporte de los residuos.



Frente a la discusión por la implementación de nuevas tecnologías en el relleno sanitario El Carrasco, aseguró que aún no hay garantías de que el nuevo sistema funcione y considera que, aunque acompaña la idea, se debe actuar con prevención.



“Hay variables que aún no se han resuelto. Una de ellas, es lo que ha dicho la aeronáutica y el tribunal administrativo de Santander han dicho que El Carrasco no puede seguir funcionando. Otro problema es que el terreno donde se harían esas nuevas tecnologías queda en Girón y el alcalde no lo va a permitir y tampoco la CDMB ha certificado que es aparte del terreno está afectada por el DRMI. Entonces esos problemas hay que arreglarlos primero”, indicó el alcalde de Floridablanca, Héctor Mantilla.



