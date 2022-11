Alcalde firmó decreto para saneamiento fiscal y financiero de Bucaramanga

El mandatario de los bumangueses, en uso de sus atribuciones legales, en especial la conferida por la ley 617 de 2000 y el Decreto Reglamentario 192 de 2001, estableció el Programa Autónomo de Saneamiento Fiscal y Financiero a través del decreto No. 0055 de 2017.



“Esta será una ruta para no gastar lo que no tenemos. Es una racionalización del gasto público. Usted no puede gastar más de los que tenga, ni utilizar el crédito para endeudar su vida diez años adelante. Si usted no tiene hoy para comprar un colorete pues no lo compra, igual seguirá bonita”, dijo Hernández Suárez.



La Alcaldía aseguró que ha reducido en $150 mil millones el déficit de tesorería, que ascendía a más de $300 mil millones por las malas gestiones.



A partir de la expedición del presente Decreto, la Secretaría de Hacienda Municipal deberá diseñar y adelantar las actividades necesarias para realizar un proceso de Acuerdo de Pago con Acreedores de vigencias anteriores al 2016, que se ajuste a las disponibilidades de tesorería en fondos comunes durante los años 2017, 2018 y 2019.



Según la administración municipal el objetivo es darle estabilidad financiera a las rentas del municipio, sin aplazar ni afectar las inversiones.





