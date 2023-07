Alerta en Santander por dengue: Secretaría de Salud reporta 3.145 casos

Los casos de dengue en Santander siguen en aumento y hay preocupación entre las autoridades sanitarias tras confirmarse la muerte de tres personas por este virus.

“¡Alerta! El dengue está en aumento en Santander. Hasta la semana 25 epidemiológica, se han reportado 3.145 casos al sistema de vigilancia. Los municipios con mayor reporte son del área metropolitana de Bucaramanga, encabeza la capital del departamento con 933 casos”, indicó la Gobernación de Santander en sus redes sociales.

En el número de casos le sigue el municipio de Piedecuesta, con 488 contagiados; Floridablanca registra 469; Girón presenta 409; y Barrancabermeja 324.

🚨¡Alerta! El dengue está en aumento en #Santander.

Hasta la semana 25 epidemiológica, se han reportado 3.145 casos al sistema de vigilancia. Los municipios con mayor reporte son del área metropolitana de Bucaramanga, encabeza la capital del departamento con 933 casos. 👇🏻🧵 pic.twitter.com/6C7WpNBgAy — Gobernación de Santander (@GobdeSantander) July 9, 2023

Publicidad

La Secretaría de Salud de Santander hizo un comparativo respecto a la misma semana epidemiológica del año 2022 y el aumento es del 330%.

“Somos el tercer departamento a nivel nacional con más casos de dengue. El primero es Meta, le sigue Tolima y el tercero es Santander. El llamado a los secretarios de salud de todo el departamento es con carácter de urgencia sobre todo a los del área metropolitana de Bucaramanga y Barrancabermeja, pues el 83,5% de los casos de dengue están concentrados en estos municipios”, agregó el funcionario.

Recomendaciones de las autoridades de salud para evitar el dengue

1. Reordenamiento del medio donde se incluya limpieza de áreas verdes y recolección de basuras e inservibles.

2. No deben existir zonas inundables cercanas a las viviendas.

3. Vigilar que los tanques elevados se encuentren debidamente tapados.

4. Cada una de las unidades sanitarias de las viviendas deben estar tapadas y en el evento que las mismas se encuentren fuera de servicio, se deben cubrir con tapas o plásticos.

5. Ante la existencia de floreros o recipientes con plantas acuáticas, se deben inspeccionar regularmente, verificando la no existencia de larvas.

6. Inspeccionar constantemente los bebederos para animales, tanques bajos o cualquier tipo de depósito de agua en las viviendas, a través de una rutina de inspección cada 3 días y limpieza cada 7 días, evitando la presencia de formas inmaduras de vectores (larvas, pupas, “porrones”) y de los zancudos transmisores de enfermedades.

7. Las personas que cursen con fiebre o con cuadros sugestivos de dengue deben acudir a las instituciones de salud y no automedicarse.