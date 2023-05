Ante las altas temperaturas, dos mujeres están vendiendo sombra en una calle de Barrancabermeja

Ante las altas temperaturas que se están experimentando en Barrancabermeja , donde la sensación térmica está superando los 45 grados centígrados, dos mujeres originarias de Venezuela se ingeniaron la forma de sacarle provecho al inclemente sol que, por estos días, no tiene piedad en el puerto petrolero y como si fuera una historia sacada de un libro de García Márquez empezaron a vender sombra en la calle 28.

¿Cómo lo hacen? Las dos mujeres aprovechan justo cuando el semáforo de la intersección cambia y se enciende la luz roja para llevar sus sombrillas gigantes a los motociclistas y protegerlos del despiadado sol que en ese lugar agobia a los viajeros, un buen gesto por que el reciben algunas monedas a cambio, es decir, vendiendo un poco de sombra.

“Una amiga que yo tengo aquí ya tiene eso hace varios meses, pero algo si debo decir y es que la idea la inventaron los venezolanos porque como hacía mucho sol entonces nos imaginamos eso con las sombrillas para tapar a la gente con la sombrita, pero no crea eso no es fácil oyó, porque hay gente que dice que no y uno no puede, entonces le toca a uno preguntar primero y tener mucha paciencia”, explicó Geraldine Colman, una de las vendedoras de sombra de Barrancabermeja.

Realmente las vendedoras de sombra de Barrancabermeja llegaron hace 7 años al puerto petrolero del estado de Carabobo de Venezuela, y ante el desempleo que habían padecido por varios años y la fuerte ola de calor se ingeniaron la idea que, hasta ahora, ha tenido éxito.

En un buen día, Geraldine y su compañera pueden ganar unos 60.000 pesos vendiendo sombra en Barrancabermeja, con lo cual mantiene a su familia integrada por tres niñas menores de edad, aunque afirma que el negocio ha impactado positivamente sobre todo a las clientes mujeres que buscan cuidarse la piel de los fuertes rayos del sol.

