Aplicación de la vacuna contra el COVID – 19 genera dudas entre los bumangueses

Mientras unos ven la vacuna del COVID-19 como una esperanza de vida, otros creen que existen riesgos por posibles efectos secundarios.

Diversas opiniones recogió BLU Radio en un sondeo sobre la aceptación que tendría la vacuna contra el coronavirus entre los habitantes de Bucaramanga. La rapidez en la consecución del inmunológico, en apenas unos meses, ha provocado el rechazo aunque varias personas ven la inyección como la única esperanza para atacar la enfermedad.

Luz Mila Macdaniel se mostró indecisa ante la posibilidad de inmunizarse. “Con la vacuna para el COVID sí estoy de acuerdo, pero personalmente estoy indecisa porque hay mala información.

A Inés Lázaro y Emis González no les brinda confianza el corto plazo en el que se han elaborado las vacunas y se desconocen los efectos secundarios que puedan presentar. Zulay Gualdrón tampoco la aceptaría porque “es algo muy incierto, creo que somos conejillos de indias, sencillamente no me vacunaría”.

Por su parte, Rocío Parra asegura que espera pronto la vacuna porque cree que es la única forma de mitigar los contagios. “De esta manera podré visitar a mi madre sin mayores riesgos, los adultos mayores serán los más beneficiados”. En esa misma línea están Víctor Hugo Vergel y Carmen Alicia Suárez, quienes creen que es la única esperanza que tienen para acabar con el virus.

Para Edolio Cabrera, la elaboración de la vacuna por parte de diversos laboratorios a nivel mundial garantiza su efectividad. “La vacuna no es salida de Colombia y yo creo que si la aplican es porque debe ser efectiva”.

Finalmente, Karoll Nova, estudiante de medicina de la Universidad Industrial de Santander, reconoce que aunque no existe el tiempo necesario para saber si tiene un efecto secundario negativo, ha demostrado alta probabilidad de generar inmunidad, por lo cual sí se la aplicará.

Las autoridades anunciaron que se creo un comité departamental para el manejo de la vacuna contra el COVID en Santander.

El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, manifestó que todo debe ser coordinado con el Gobierno Nacional, para el tema de la vacunación.