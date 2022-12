Así Kim Kardashian logró grabar el video porno que la volvió famosa

En un episodio de la nueva temporada de su serie Keeping Up With the Kardashians, la reconocida empresaria Kim Kardashian West reveló que estaba “drogada” cuando grabó el video sexual que se filtró en internet y la catapultó a la fama.



La confesión la hizo en medio de una conversación con su excuñado Scott Disick y su hermana Kendall Jenner.

La dueña de la marca cosmética KKW Beauty aseguró que estaba bajo los efectos del éxtasis cuando contrajo matrimonio con el productor musical Damon Thomas. "La primera vez que consumí éxtasis me casé, la volví a tomar y grabé un video teniendo sexo. Siempre algo malo pasaba".



Impresionado por la confesión, Disick le volvió a preguntar si enserio estaba drogada y Kim respondió sin titubear: "¡Totalmente!".



"Todo el mundo lo sabe, me temblaba la mandíbula todo el tiempo", añadió la socialite.



En su momento, la grabación se convirtió en el video porno más visto de la historia, con 100 millones de vistas.



Aunque hace algunos años Kim Kardashian manifestó en una entrevista con Oprah que se sintió “humillada” luego de que su sex tape saliera a la luz, parece que lo superó y ahora se convirtió en una anécdota de la que habla abiertamente.

La revelación se volvió tendencia mundial en Twitter. Vea aquí el fragmento del episodio en el que habló del video.