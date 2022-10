Atlético Bucaramanga recibirá a Once Caldas en la segunda fecha de la Liga

El partido será especial por ser el primero que el Atlético Bucaramanga juega en casa este semestre, el posible debut de Sherman Cárdenas y Michael Rangel ilusiona a la hinchada.

Además porque se enfrentan a Once Caldas, el conjunto que, con la victoria en el último partido del semestre anterior ante Tuluá, le dio la permanencia en primera división a Bucaramanga.

Aunque la expectativa de la afición por el debut de Sherman Cárdenas y Michael Rangel es grande, todavía no está confirmada debido a que el transfer proveniente de sus últimos clubes no ha llegado y no han podido ser inscritos oficialmente ante Dimayor.

Los directivos leopardos esperan que la documentación llegue antes del encuentro para que Diego Cagna, técnico de la institución, los pueda tener en cuenta.

Ante los caldenses, regresará John Pérez luego de pagar una fecha de sanción por acumulación de amarillas, al igual que Martín González y Franco Arizala, quienes se recuperaron de sus lesiones. Sin embargo, Gabriel 'Gavilán' Gómez se perderá el encuentro por un esguince en su rodilla derecha.

Bucaramanga y Caldas se enfrentaron por última vez en la ciudad bonita el 26 de febrero del 2017 con triunfo para los visitantes 1-2 y el 5 de agosto de ese mismo año el auriverde tuvo la revancha en Manizales y ganó 0- 2.

La boletería del partido ya está a la venta y el valor oscila entre $80 mil y $15 mil.

