Avianca se disculpa por la polémica respuesta que una empleada le entregó a un usuario

Por la situación que se vivió el pasado fin de semana en el aeropuerto El Dorado, en medio de la cancelación de un vuelo entre Bogotá y Bucaramanga, Avianca enfrentó fuertes críticas después de que un video viralizara la respuesta controvertida de una de sus funcionarias a uno de los pasajeros afectados.

En el video compartido en redes sociales, la funcionaria de Avianca se escucha ofreciendo respuestas tardías y poco satisfactorias al pasajero que buscaba soluciones tras la cancelación de su vuelo debido a condiciones climáticas. La empleada de la aerolínea llegó a decir: "Créame que si usted fuera mi papá, si usted fuera una persona importante, lo podría ayudar".

Las redes sociales explotaron con indignación, calificando la respuesta como inaceptable y poco profesional. Jesús Orlando Jerez, quien grabó la escena, denunció que la aerolínea no brindó soluciones inmediatas ni compensaciones tras la cancelación, afectando especialmente a pasajeros de la tercera edad.

En respuesta a la creciente controversia, Avianca emitió un comunicado de prensa, lamentando el manejo inadecuado de la situación por parte de su empleada. El comunicado destacó que actualmente están capacitando a 453 personas, incluida la involucrada, para atender la temporada alta y mejorar la calidad del servicio. La aerolínea también expresó su compromiso de invertir en programas de entrenamiento para ofrecer un servicio más resolutivo, empático y consistente.

#Video “Si usted fuera mi papá o alguien importante, yo podría ayudarlo”: cuestionan polémica respuesta de funcionaria de Avianca a pasajero que no pudo viajar de Bogotá a Bucaramanga porque su vuelo fue cancelado #VocesySonidos pic.twitter.com/rYKZ5XeiK8 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 21, 2023

Publicidad



“Sabemos que esto no es excusa y lamentamos el manejo equivocado que tuvo con nuestro cliente. Somos conscientes de que su comunicación no refleja nuestra promesa de servicio y que además no representa a nuestros más de 14.000 colaboradores, que se levantan todos los días para conectar este país”, reza el comunicado.