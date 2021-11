Cambio de operador para la entrega de medicamentos de Nueva EPS en Bucaramanga genera largas filas

Largas filas se registran desde inicios de noviembre en las droguerías que entregan medicamentos a usuarios de la Nueva EPS en Bucaramanga.

Según denunciaron varios usuarios que han tenido que esperar hasta cinco horas para reclamar las fórmulas.

“El servicio es malísimo, mire esta fila tan larga, pobre los ancianitos con estos servicios”, manifestó uno de los usuarios afectados.

“Llevo dos semanas viniendo y las filas son larguísimas, no alcanza el día para reclamar los medicamentos”, dijo otro afectado.

El problema se presenta porque la Nueva EPS cambió el operador de entrega de medicamentos, sin embargo, los usuarios aseguran que hay desorden y los inconvenientes siguen.

“Yo tengo cinco medicamentos pendientes de entrega en Éticos (anterior operador) y no me los han entregado y uno no sabe que pasa con los medicamentos”, aseguró una usuaria de la Nueva EPS.

La gerente de la Nueva EPS en Santander, Sandra Vesga, confirmó que el problema se registra por el cambio de operador desde el 1 de noviembre, pero que esperan superar los inconvenientes en los próximos días.

“Veníamos con un operador que era Éticos que solo tenía tres sedes para atender área metropolitana de Bucaramanga y Lebrija, recibimos muchas quejas y pendientes de entregas de medicamente, razón por la que decidimos cambiar a Cafam con el apoyo de dos empresas más con lo que ya tenemos nueve sedes”, indicó Vesga.

Agregó que las filas que se registran en la sede de Cafam en Cabecera, Bucaramanga, también corresponden a que hay personas que han llegado para preguntar qué ocurrirá con las órdenes del mes de octubre.

“Tenemos que aclarar algo y es que aquellas personas que tiene ordenes autorizadas hasta el 31 de octubre deben reclamar en Éticos, pero si las órdenes son a partir del 1 de noviembre ya es con Cafam y los otros dos operadores”, señaló la gerente de la Nueva EPS.