Capturado con circular de Interpol líder de restitución de cultivos ilícitos del Magdalena Medio

En la Comuna 6 de Barrancabermeja, exactamente cuándo se movilizaba por la diagonal 60 con transversal 42 del barrio Los Alpes fue capturado Melkin Hernán Castrillón Peña, reconocido líder social y Coordinador del Programa de Restitución de Cultivos ilícitos en el Magdalena medio, según las autoridades la captura se realizó por concierto para delinquir agravado con fines terroristas un hecho que fue rechazado por varios organizaciones sociales entre ellas la Asociación de Víctimas del Magdalena Medio.

“Hay muchas cosas que parecen montaje, quiero aclarar eso, hay muchas cosas que están circulando, pero son falsas, solo es por enlodar el buen nombre de un líder histórico, de un líder que desde muy joven ha realizado su proceso en la defensa de los derechos humanos, el campesinado y las víctimas de la violencia, que vio asesinar a su padre en el año 1998, así que quiero dejar claro que no todo lo que está circulando es realidad”, dijo Lilia Peña, integrante la Asociación de Víctimas del Magdalena Medio,

Castrillón, quien tenía esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección por haber sido víctima de amenazas de muerte y atentados en varias ocasiones, fue llevado a las instalaciones de la URI de la Fiscalía donde se encuentra a la espera del proceso judicial correspondiente.

“En segunda medida quiero decir que a él lo detienen llegando a su casa, él entrega su cédula y le dicen que hay un requerimiento porque hay un punto rojo, y lo que me dicen es que hay un requerimiento internacional y a él no le mostraron una orden de captura sino sólo 4 horas después, de manera que es una captura que no cumple con los requerimientos estipulados por la ley. Al abogado le dijeron que Castrillón tiene orden de extradición”, agregó Peña.

Según Peña “el delito por el que Castrillón fue capturado es concierto para delinquir con un agravado de terrorismo y que ese procedimiento es del 2011, más sin embargo, Castrillón fue candidato para la Circunscripción Especial de paz número 13 en el 2022 por las víctimas y en ese momento no figuraba ningún proceso jurídico en su contra y por eso pudo ser candidato y en el 2022, diciembre, enero Castrillón hizo un procedimiento para el cargo de coordinador de la Oficina de Restitución de Cultivos Ilícitos para el Sur de Bolívar y en ese momento tampoco había ningún proceso en contra de él, porque si así hubiese sido no hubiese podido tener esa designación”… acotó Peña.