Carmen Villalobos llora en entrevista al hablar de su novio Sebastián Caicedo

La fama de la atriz colombiana Carmen Villalobos ha crecido como la espuma gracias a su protagónico en la serie 'Sin Senos No Hay Paraíso' y actualmente la continuación de la historia con 'Sin Senos Si Hay Paraíso', Bazurto, entre otras superproducciones.

La bella joven también se ha destacado por su talento para el baile y los movimientos que dejan boquiabiertos a sus fans a través de su red social Instagram donde cuenta ya con más de 5 millones de seguidores.

Recientemente la joven fue invitada especial en el programa de Don Francisco, que trasmite la cadena Telemundo, donde habló de su carrera profesional y su noviazgo con el también actor colombiano Sebastián Caicedo.

En medio de la entrevista, Don Fransciso le pregunta, en tono irónico, a Carmen ¿qué la enamoró de su novio Sebastián Caicedo? y ella entre risas, respondió "todo, tiene una carita divina".

En la charla también contó parte de su historia de amor y no pudo contener las lágrimas.

"No fue amor a primera a vista. Ya eramos amigos pero nos encontramos tiempo después y comenzamos a salir. Me enamoró su caballerosidad porque es de los poquitos hombres que existen todavía dan detalles, una llamada, las palabras hermosas que me da en los buenos y malos momentos. Siempre está apoyándome...siempre está ahí y es incondicional", expresó entre lágrimas la joven atriz.

Tras ocho años de relación la pareja pasa por su mejor momento y tienen planes de matrimonio, aseguró Villalobos.

"Él es el hombre con el que quiero formar mi hogar, con quien quiero envejecer. Claro queme quiero casar y tener una familia", señaló la actriz.

Finalmente manifestó que su relación ha evolucionado paso a paso y que no tienen prisas en consolidar su amor.

