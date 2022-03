Casi me da un infarto: hombre al que le llegó el recibo de luz por $276 millones en Barrancabermeja

El mayor susto de su vida la vivió Ademar Miranda hace unos días cuando recibió la factura digital del servicio de energía por $276 millones.

“Casi me da un infarto, si sufriera del corazón ahí hubiese quedado privado”, dijo el hombre.

Cuenta que apenas leyó el recibo, pensó que eran $276.000, sin embargo, al rectificar se dio cuenta que el valor escrito era la exagerada cifra.

“No me explico de donde sale esa cifra porque en la casa vivo con otras dos personas. Creo que se trata de un error, y un error garrafal, porque además yo tengo paneles solares en mi casa por lo que el consumo de energía con la Electrificadora de Santander no supera los $250.000 mensuales”, manifestó Miranda.

Ademar Miranda ya envió un derecho de petición solicitando una explicación a la Electrificadora de Santander, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.

"Si no hay una solución me tocará hacer una recolecta o vender la casa o que me la reciba la ESSA como forma de pago porque no tengo cómo pagar ese valor", anotó.

BLU Radio consultó con la empresa de Energía de Santander, ESSA, pero aún no han entregado una explicación de esta facturación.